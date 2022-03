Encontrado trator de SP em barracão no bairro Santana

Suspeito já é conhecido pela PM por prática de crimes semelhantes em Cambará

Na noite desta quarta-feira, dia 16, os PMs foram até o bairro Santana, em Cambará, pois receberam denúncias de que em barracão no local estava escondido veículo furtado. Realmente havia o trator, da marca John Holland, ano 2003 e da cor azul, furtado no município de Ribeirão do Sul/SP. Além disso, encontraram-se demais materiais considerados de procedência duvidosa, como celas de montaria e materiais de construção.

Em contato om o proprietário do trator, confirmou o crime e afirmou que registrou o furto do trator em BO na sua cidade, Ribeirão do Sul.

O indivíduo já é conhecido no meio policial e também suspeito de envolvimento em demais crimes de mesma natureza.

Todos os objetos encontrados foram apreendidos e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de Cambará.