Encontrado corpo de Marcelo Canário

Estava caído embaixo da ponte do rio das Cinzas sem mostras aparentes de tiros ou facadas

O corpo de José Marcelo de Almeida, conhecido como Canário (fotos), de 48 anos, foi encontrado por volta das 11h30m desta quarta-feira, dia nove, abaixo da ponte do rio das Cinzas, na PR-439, em Santo Antônio da Platina, no trecho sentido Ribeirão do Pinhal.

Sempre de bom humor, se dizia jornalista, e fazia brincadeiras em redes sociais.

Ao npdiario, o delegado Rafael Guimarães disse ser prematuro informar ser homicídio ou suicídio, abriu inquérito, e vai aguardar a autópsia/ necrópsia, procedimento médico que consiste em examinar um cadáver e seus órgãos para determinar a causa e o modo da sua morte e avaliar qualquer doença ou ferimento que possa estar presente.

O capitão Marciano Corsini, comandante da PM platinense, concorda e acredita que possa ser também uma possível queda da ponte, mas também não cravou a causa mortis.

O perito criminal Gean, o investigador Reinaldo e o IML(Instituto Médico Legal) de Jacarezinho estiveram no local.