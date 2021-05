Encontrada carga roubada em WB

Dois indivíduos foram presos pela PM

Na manhã de terça-feira, dia quatro, duas pessoas foram presas na área rural, localizada no bairro São Miguel, em Wenceslau Braz. De acordo com as informações, registrou-se o caso às dez horas.

As autoridades foram ao endereço devido às diligências acerca de um roubo de carga no município do vizinho município de Arapoti. À vista disso, recebeu-se informações que os produtos levados estavam no local.

Ao todo, os criminosos roubaram 47 bags de ureia, que contabilizam 37,6 toneladas, no valor de R$ 113.449,73. Entretanto, tudo já foi recuperado.

A dupla foi encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.