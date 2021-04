Posse de arma e tráfico dá prisão

Traficante segue à disposição da justiça

Nesta quarta-feira, dia 28, Almeida Martins (foto) foi preso pela PM na rua Pedro Prado, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, as autoridades executaram um mandado de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e porte de ilegal de arma de fogo.

Na abordagem localizaram uma porção de maconha. O trabalho foi da Rocam(Rondas Ostensivas com Motocicletas).

À vista disso, foi encaminhado ao Departamento Penitenciário para ser encarcerado.

Ele já havia sido acusado recentemente de estar com dez quilos de maconha.