Encarcerado ladrão de firmas em Carlópolis

Elemento é culpado por outro crime também

Neste fim de semana em Carlópolis, a Polícia Militar prendeu ladrão logo pela manhã.

A Equipe recebeu informação sobre roubo em andamento numa loja. No local, foram repassadas características físicas e vestimentas, bem como rumo tomado. Diante disso, iniciou patrulhamento e viu suspeito que jogou sacola no interior de um quintal. Após, descobriu que dentro continha um par de tênis (produto furtado do estabelecimento comercial).

Durante busca pessoal, localizada em sua cintura um simulacro de arma de fogo (tipo revólver).

O abordado, reconhecido pela vítima, recebeu voz de prisão e foi apresentado à autoridade policial de plantão.

O bandido (29 anos) também foi reconhecido como autor do roubo praticado na sexta-feira (17/06), em outro estabelecimento do município.