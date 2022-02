Empresário platinense sobre acidente no MS

Sílvio Alves (Grupo 2 Irmãos) sofreu fratura exposta no joelho esquerdo

Sílvio Alves, 60 anos, diretor-proprietário da Cafeeira 2 Irmãos, de Santo Antônio da Platina, e seu irmão e sócio, Osvaldinho, sofreram acidente na BR-262, em Miranda, município do Mato Grosso do Sul (MS) no trecho sentido Corumbá(MS).

Por telefone, Sílvio (foto abaixo), que está agora no Hospital Unimed de Campo Grande(MS) disse ao Npdiario neste domingo, dia 20, que está consciente e estável, mas o sinistro foi grave.

Ele detalhou que chovia muito e a Toro – Sport Utility Pick-Up (SUP), uma nova categoria de picapes produzida pela Fiat- aguaplanou colidindo frontalmente contra uma Toyota Hilux sentido contrário. O passageiro da Toro um corte pequeno na cabeça e já está em casa, e motorista da camionete teve ferimentos leves. A fatalidade aconteceu às 14 horas da última quinta-feira, dia 17.

Sílvio teve fratura exposta no joelho esquerdo, “senti muita dor”, assinalou, adicionando: “Vamos esperar e tratar para não infeccionar”. Não pode andar, é desconfortável ficar acamado tanto tempo, “mas, graças a Deus, estou vivo”, comentou.

Nesta terça-feira, dia 22, será encaminhado para um hospital de Curitiba para a cirurgia.