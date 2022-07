Empresa abre vagas à estagiários e analistas

Candidatos devem cursar Engenharia Química de Produção ou Florestal, ou formados em Gestão Ambiental, Administração e Engenharia Ambiental

A Employer, uma das maiores empresas de RH do país, está com vagas temporárias em aberto para profissionais nas seguintes áreas: Analista de Projetos, Analista Ambiental e Estagiário de Manufatura. Podem se candidatar profissionais que residem na cidade de Jaguariaíva, e na região.

Para a vaga de Analista de Projetos, a empresa requisita que o candidato tenha ensino superior completo em Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica ou áreas afins. É preciso ter experiência em desenvolvimento de projetos, layouts e utilização de softwares ou programas como CAD, Microsoft Project e Excel, além de CNH categoria B.

Já para a vaga de Analista Ambiental é exigido ensino superior em Gestão Ambiental, Engenharia Ambiental, Administração (com pós-graduação na área ambiental) ou áreas afins. Também é necessária experiência na função de preservação ambiental, treinamentos, licenciamentos e emissão de relatórios. Além disso, é exigido CNH categoria B.

Os analistas selecionados serão responsáveis pelas duas plantas da fábrica, uma em Telêmaco Borba e outra em Jaguariaíva, podendo residir em uma das cidades citadas.

Para as vagas de estágio em manufatura, a empresa seleciona estudantes dos cursos de Engenharia Química de Produção ou Floresta que atuará diretamente na produção, auxiliando nas programações e melhorias.

Laura Morais, recrutadora da instituição em Ponta Grossa, explica que são vagas destinadas a uma indústria do ramo madeireiro para a fabricação de molduras e produtos para acabamento de construção civil. Ela explica, ainda, que a empresa vem acompanhando as tendências do mercado, investindo no aperfeiçoamento da tecnologia, dos serviços e das pessoas, com o objetivo de encontrar a união perfeita entre esses recursos.

Interessados nas vagas ofertadas devem encaminhar o currículo atualizado para o e-mail lauramorais@employer.com.br ou cadastrá-lo no site do BNE, Banco Nacional de Empregos https://www.bne.com.br/BrasPine