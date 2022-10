Empossados servidores na prefeitura/SAP

Atendente, fonoaudióloga, professor, enfermeiro, psicólogo, e agente fiscal

Na manhã desta quinta-feira, 13, tomaram posse na prefeitura de Santo Antônio da Platina mais 28 novos servidores aprovados no concurso público realizado neste ano.

Os funcionários assinaram o termo de posse junto ao prefeito José da Silva Coelho Neto, que enalteceu a importância do contato da administração com os novatos: “Faço questão de dar posse pessoalmente no gabinete, pois na correria do dia a dia muitas vezes não temos o contato com todos. Considero cada ingressante um parceiro da administração” enalteceu Zezão.

Foram chamados os aprovados nas funções de atendente, fonoaudióloga, professor, enfermeiro, psicólogo, e agente fiscal.

O concurso público da prefeitura de Santo Antônio da Platina teve as provas realizadas em maio para ocupação de 37 cargos para candidatos de nível fundamental, médio e superior.