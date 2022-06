Empossado novo comandante dos bombeiros de SAP

Major Ezequiel Siqueira assumiu o cargo

Nesta quarta-feira, dia primeiro, o 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente, com sede na cidade de Santo Antônio da Platina, realizou a solenidade militar de Assunção de Comando, na qual deu posse oficial ao novo Comandante da unidade, o Major Eziquel Roberto Siqueira.

O 7º SGBI possui como área de atuação o Norte Pioneiro, sendo responsável pelo atendimento de 20 municípios, o que corresponde a uma população de aproximadamente 240 mil habitantes, e extensão territorial de cerca de 7.623 km².

Este é um momento histórico para o Corpo de Bombeiros, bem como para a região, pois pela primeira vez, desde o início dos trabalhos e sua inauguração como posto de bombeiros avançado, no ano de 1999, a unidade será comandada por um Oficial Superior.

Como parte da história, no ano de 2018, houve a elevação da Seção de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, para a categoria de Subgrupamento de Bombeiros Independente, sendo que com a ascensão, o Capitão Angelino José de Siqueira respondeu interinamente pelo comando até a presente data.

Para celebrar essa data, a solenidade que ocorreu na Câmara de Vereadores da cidade, contou a participação de várias autoridades civis e militares, com destaque para o Comandante o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná, Coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior, o Comandante do 2º Comando Regional de Bombeiro Militar, Coronel Altemistoncley Diogo Rodrigues, o Comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-coronel Emerson Castelo Branco Oliveira, e o prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto.

Veja a declaração do capitão Angelino:

Ao deixar a função de Comandante de Unidade do 7º SGBI, sinto-me muito honrado pela oportunidade de estar a frente da criação de uma nova estrutura do Corpo de Bombeiros, ou seja, transformar uma Seção em Subgrupamento de Bombeiros Independente. O desafio foi lançado em fevereiro de 2019. Foram inúmeras dificuldades, experiências boas e ruins, e principalmente o desenvolvimento da RESILIÊNCIA. Foi uma experiência única na minha carreira profissional. E assim, até o dia 01 de junho de 2022, tive a grata satisfação em dar continuidade ao serviço do Ten. Camilo e do meu compadre, o saudoso Ten. Gregório, que tanto lutou pelo enobrecimento da nossa Corporação no Norte Pioneiro, deixando um legado, do qual fico muito feliz em fazer parte.

Agradeço ao Comando do Corpo de Bombeiros pela confiança e apoio durante esses 3 anos, Cel. Vasco, Cel. Marcelo, Cel. Diogo, Ten-Cel. Adriano e Ten-Cel. Azevedo. Agradeço especialmente aos Oficiais, 1º Ten. Ivna, 2º Ten. Brusamolin, 2° Ten. Eduardo e 2º Ten. Marxoel pela lealdade, pelos inúmeros dias e horas dedicados à causa pública e se hoje alcancei sucesso profissional é graças à competência profissional e dedicação abnegada dessa equipe, a qual muito me orgulhou durante esses anos.

Além disso, agradeço ao Prefeito José da Silva Coelho Neto, Professor Zezão, pelo apoio incondicional em todas atividades desenvolvidas pela Corporação no município de Santo Antonio da Platina. Agradeço ainda a todas as nossas praças que diuturnamente elevam o nome da Instituição através da excelência e qualidade profissional, o qual temos zelado com afinco. Cada um de vocês, seja Soldado, Cabo, Sargento ou Subtenente contribuiu para o melhor atendimento possível às pessoas que mais necessitam de ajuda em uma situação vulnerável.

Agradeço ainda a receptividade do povo platinense. As amizades aqui conquistadas serão sempre cultivadas e lembradas através dos conselhos e das atitudes positivas em todos os momentos, Cel. Diniz, Orlando, Giovani, Roger e Katiane entre tantas outras pessoas.

Fico lisonjeado pelas homenagens e com a eterna gratidão de ter contribuído para melhorar um pouco mais o serviço do Corpo de Bombeiros em todo o Norte Pioneiro, numa expressiva região de 20 municípios do Estado do Paraná.

Participar de ocorrências complexas, doar parte da vida pela causa pública, aprimorar o conhecimento técnico, gerenciar e conciliar pessoas visando a coletividade, agir com imparcialidade e justiça, gerenciar e dar suporte operacional em combate a incêndios, prevenção de incêndios e pânico, ações de Defesa Civil, salvamentos e preservação da vida de pessoas em situação de vulnerabilidade são qualidades às quais considero que estão intimamente ligadas à função de um Comandante. E com esse pensamento, o planejamento da nossa equipe foi desenvolvido, buscando maior maturidade possível nas nossas decisões. Sem dúvida alguma, tudo isso frutificou, pois percebemos uma tropa mais motivada, apesar das dificuldades. E por outro lado, diversas conquistas alcançadas, como o funcionamento pleno de uma Unidade Operacional, emergências complexas atendidas com elevada qualidade técnica, além da renovação da frota, são alguns exemplos.

Pra mim é uma alegria e realização profissional extremamente gratificante estar à frente dessa Instituição. Durante esse tempo procurei atuar de forma íntegra, justa, liderar pessoas em ocasiões corriqueiras ou de pressão e stress psicológico, além de buscar a melhoraria contínua como ser humano e profissional de segurança pública. Tais características me motivaram desde os primeiros dias, quando ingressei no Corpo de Bombeiros e para selar tudo isso, sempre agi com muito respeito a toda e qualquer pessoa, o qual considero essencial para os nossos relacionamentos dentro ou fora da Caserna.