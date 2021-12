Emerson Loth é hexacampeão 2021

Piloto Pro Tork confirmou o favoritismo no Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade

Emerson Loth confirmou o favoritismo no Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade ao vencer a última etapa e garantir o título da categoria Master. O evento aconteceu neste fim de semana, dias 11 e 12 de dezembro, durante o Enduro Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão (SP).

Mesmo chegando a disputa com 11 pontos de vantagem na classificação, o piloto também conhecido como Bomba foi para cima. No sábado, percorreu 110 quilômetros de trilha bastante técnica, finalizando em segundo lugar. No domingo, mais 140km embaixo de chuva, terminando em primeiro.

A Pro Tork comemorou o desempenho de seu piloto, que neste ano já havia conquistado o nono título no paranaense e agora o sexto no nacional. “Estamos muito felizes por aqui, ainda mais por fechar no alto do pódio. Gostaria de agradecer a todos que me apoiam e torcem, em especial a equipe por todo o suporte”, disse.

O piloto Pro Tork tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.