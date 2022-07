Bêbado dá ré e bate em Ribeirão Claro

VW Voyage colidiu contra Hyundai HB20

Neste fim de semana, a Rádio Patrulha foi acionada na Rua Coronel Joaquim Ribeiro Gomes, de Ribeirão Claro.

A solicitação decorreu de uma briga. No local, constatado um acidente de trânsito envolvendo dois veículos, um VW Voyage e um Hyundai HB20.

O condutor do primeiro, em visível estado de embriaguez, dirigia seu carro em marcha ré e colidiu contra o outro, que estava estacionado.

Diante disso, foi ofertado que o motorista fizesse o bafômetro, porém recusou.

O Voyage foi recolhido ao pátio do pelotão da Polícia Militar do município e lavradas notificações. O motorista encaminhado ao Pronto Socorro para a realização do exame pericial, e entregue à autoridade policial civil de Jacarezinho.