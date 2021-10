Em SAP, Requião detona Bolsonaro

Só vai decidir o partido que vai se filiar no final deste ano (tem convites de PT, PDT, Rede e Psol)

Deputado Estadual (1983-85), Prefeito de Curitiba (1986-89), Secretário do Desenvolvimento Urbano (1989-90), três vezes Governador(1991-95/2003-2007/2008-2011) e duas vezes Senador da República (1995-2002/ 2012/2019), Roberto Requião visitou o npdiario – pela terceira vez – na tarde desta quinta-feira, dia sete.

Estava acompanhado do deputado estadual Requião Filho e dos assessores Rodrigo Cruz e Joelcio Kloss.

Foram recepcionados pelo ex-prefeito platinense, ex-deputado estadual, ex-secretário de Esportes e Turismo do Paraná e atual presidente do Sindicato Rural Patronal, José Afonso Junior, ex-vice-prefeito, ex-presidente da Sociedade Paranaense de Cardiologia e atual presidente da Regional da Associação Médica do Paraná, Jorge Garrido, presidente da câmara de vereadores, José Jaime Mineiro, e o produtor rural Dionísio Sanches Garcia.

Na ocasião, respondeu objetivamente, pela primeira vez, diversas dúvidas:

“Serei candidato ao governo e não ao Senado ou Câmara Federal”. “Só vou escolher o partido no final do ano, quero uma aliança. Recebi convites do PT, PDT, Rede e Psol, do PSB nacional também, mas o PSB estadual não me aceita”. “Ratinho, que eu saiba não é corrupto, mas tenho muitas críticas para fazer”. “Tenho 80 anos e estou muito animado”. “Questões do vice-governador, coordenação da pré-campanha e campanha eleitoral, candidato ao Senado e candidatos à Assembleia Legislativa e Câmara Federal serão discutidas no ano que vem”.

Após o lançamento no Sudoeste, na noite desta quinta-feira, dia sete, foi a vez de Jacarezinho (Norte Pioneiro) receber o encontro organizado por simpatizantes de Requião no CAT(Conjunto Amadores de Teatro). O próximo será neste sábado, dia nove, em Ponta Grossa, com a participação do PCdoB, dia 28 em Guarapuava e 29 em Paranaguá.

Roberto Requião de Mello e Silva nasceu em 1941, em Curitiba, filho do médico e ex-prefeito de Curitiba Wallace Thadeu de Mello e Silva e Lucy Requião de Mello e Silva. Casado com Maristela Quarenghi de Mello e Silva, pai de Maurício Thadeu (Requião Filho) e Roberta. Formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, cursou Urbanismo pela Fundação Getúlio Vargas.

Imagens: Jeferson Carvalho/Especial para o Npdiario