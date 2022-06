Em Pinhal, Stella Maris (Andirá) é o campeão no futsal

Campeões no futsal são definidos no último dia do JEPS (Manu Benicio/Paraná Esportes)

O futsal masculino A no 68º Jogos Escolares do Paraná em Ribeirão do Pinhal fechou a manhã com uma partida emocionante até o último minuto. A equipe do Col. Est. Stella Maris (Andirá) foi campeão em cima do time do Col. Est. Carolina Lupion (Carlópolis) com um placar de 5 a 4. O jogo aconteceu hoje (31), no Ginásio Marcionílio Reis Serra (Tigrão) e encerrou os jogos de futsal no JEPS.

O jogo seguia para os pênaltis, após Carlópolis empatar a partida nos últimos dois minutos da partida. Mas com agilidade, Andirá aproveitou os 40 segundos finais para fazer o gol que definiu o campeão da fase regional e não deixando chances para o Carolina Lupion. A equipe agora se classifica para a macrorregional, que acontece no mês que vem. O terceiro lugar foi para o Col. Estadual Rui Barbosa (Abatiá).

O treinador Gustavo Calixto agradece todos os envolvidos na realização do JEPS e também a equipe da escola por todo o suporte. Calixto aponta que está muito feliz com a vitória e com expectativas para representar a escola, a cidade e o Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho na fase macrorregional. “Muito felizes pela vitória, conquista muito desejada por nossos alunos, conquista que havia ficado pelo caminho nos jogos de 2019, mas que hoje chegou!”

No futsal masculino B, a equipe de Quatiguá levou a melhor em cima do Col. Elo Formação Integral (Jacarezinho), se tornando campeões regionais. O bronze foi para o Colégio Estadual Dr. Generoso Marques (Cambará). No feminino, a medalha de ouro ficou para Col. Est. Anésio de Almeida Leite (Jacarezinho), o segundo para o Col. Est. Stella Maris (Andirá) e o terceiro para o Col. Estadual Rui Barbosa (Abatiá).

No futsal masculino ACD, a Escola na Modalidade de Educação Especial Renascer (Santo Antônio da Platina) venceu a Escola na Modalidade de Educação Especial Maria de Nazaré (Jacarezinho), ficando com o primeiro lugar na competição. A Escola de Educação Especial Despertar ganhou a medalha de bronze em disputa contra a Escola de Educação Especial Edwiges do Amaral (Carlópolis).

O técnico da equipe de Santo Antônio da Platina, Victor de Souza, conta que está muito feliz pela vitória, principalmente por ganhar de Jacarezinha, uma equipe que ganhou do Renascer nos outros anos da competição. “A nossa equipe foi muito batalhadora, muito merecedora de tudo isso”. Ele ainda enfatiza o poder de inclusão que os jogos tem e de confraternização entre quem está participando.

Todos os resultados estão no site do JEPS. Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com a parceria da Federação Paranaense de Desporto Escolar (FDE-PR), Núcleos Regionais de Educação e Prefeituras Municipais.