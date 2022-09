Elis Regina cover no próximo sábado na Casa da Cultura

A cantora Luciana Venâncio (fotos e vídeos) tem 52 anos, e fará um show homenageando uma das principais cantoras da Música Popular Brasileira, Elis Regina, falecida no auge de sua carreira, no ano de 1982, aos 36 anos, vítima de parada cardíaca.

A apresentação de Fascinação/Tributo à Elis será às 20h30m do dia dez próximo na Casa da Cultura Platinense, com ingresso a R$ 30 (meia) e R$ 60(inteira).

A organização é da rádio Difusora FM, com apoio de vários parceiros, como a loja Très Jolie Modas (rua Rio Branco, nº 500 Sala 1, Roupas e Acessórios) e apoio do Npdiario.

Lu Venâncio iniciou tocando piano e mora em Bragança Paulista, município de 172 mil habitantes.

Chamada de “Pimentinha”, Elis deixou sucessos como “Águas de Março”, “Romaria”, “Como nossos pais” e “Casa no Campo”. A morte ocorreu após consumo de álcool, drogas e medicamentos. Ela deixou três filhos e fãs incontáveis no Brasil.

Santo Antônio da Platina recebeu vários shows cover nos últimos anos como Queen, Elvis Presley e U2.

Nas redes sociais, Lu Venâncio está em:

@lucianavenancio_oficial, no Instagram, @lucianavenancioofical, no Facebook e no canal “Luciana Venâncio”, no YouTube.