Eleitos novos reitor e vice para mandato de quatro anos na UENP

Os professores Fábio Antônio Neia Martini e Ricardo Aparecido Campos foram eleitos para os cargos de reitor e vice-reitor da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), em eleição realizada nesta sexta-feira, dia 25. A chapa obteve 50,65% dos votos válidos. O resultado da consulta à comunidade foi divulgado ainda na madrugada de sábado, 26, após apuração dos votos, que aconteceu no Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), do Campus de Jacarezinho.

Neste ano, duas chapas concorreram à eleição. Além da chapa eleita, disputaram o pleito o professor Éderson Marcos Sgarbi e a professora Anália Maria Dias de Góis Picelli, que formaram a chapa Sgarbi e Anália Maria, e obtiveram 47,55% dos votos válidos.

O professor Fábio Neia agradeceu a comunidade acadêmica pela confiança depositada em sua chapa. “Agradeço a todos os docentes, discentes e agentes universitários que votaram e que nos conduziram ao cargo de reitor e vice-reitor pelo quadriênio de 2022 a 2026. A partir de agora a Universidade é uma só, não há mais duas chapas, não existe mais oposição. Nós sempre vamos colocar a UENP em primeiro lugar”, ressaltou.

Ricardo Campos agradeceu a todos os que acreditaram e votaram nessa eleição. “Foi uma disputa leal. Agradeço a todos os votos de confiança para que nos próximos quatro anos possamos estar juntos fazendo com que a UENP cresça sempre mais. Obrigado a todos que confiaram em nós”, disse.

A reitora da UENP, professora Fátima Aparecida da Cruz Padoan, parabenizou a chapa eleita. “Desejo muito sucesso nessa nova etapa de suas vidas. Que possam concretizar as propostas e o planejamento que têm para gestão que sonharam nesse percurso eleitoral. Parabenizo também a chapa composta pelos professores Éderson Sgarbi e Anália Maria pela grande campanha realizada. Que a partir de agora, todos possamos continuar lutando juntos, buscando sempre o melhor para a nossa Universidade”.

Votação – O pleito foi realizada na sexta-feira, das 14h às 22h, nos três campi da UENP. Foram 28 seções de votação, sendo 6 em Bandeirantes, 7 em Cornélio Procópio e 15 em Jacarezinho. Puderam votar docentes, agentes universitários e discentes.

Após a votação, todas as urnas foram encaminhadas para o auditório do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), do Campus de Jacarezinho, onde aconteceu a apuração e divulgação do resultado(fotos). A apuração teve início às 23h55 e foi até 3h30 da manhã deste sábado, dia 26.

Dos 427 professores aptos ao processo, 367 votaram. 56,13% votaram na chapa Fábio Neia e Ricardo Campos; 41,96%, na chapa Sgarbi e Anália Maria. Dos 5242 alunos da Universidade, 1364 compareceram para o processo eleitoral. 36,36% votaram na chapa Fábio Neia e Ricardo Campos; enquanto 62,90%, na chapa Sgarbi e Anália Maria. Dos 161 agentes universitários, 127 foram às urnas. 39,37% votaram na chapa Fábio Neia e Ricardo Campos; 58,26%, na chapa Sgarbi e Anália Maria. Brancos e nulos de todas as categorias somaram 20 votos.

O presidente da Comissão Eleitoral para a Consulta à Comunidade Universitária, professor Renato Bernardi, pontua que o destaque do pleito ficou para a conduta dos candidatos que se comportaram de modo exemplar em respeito à ética, à Legislação e, em especial, à dignidade de todos os presentes, inclusive a dignidade um do outro. “Isso foi um fator decisivo para que as eleições ocorressem de forma tranquila, o que deixou a comunidade acadêmica mais tranquila, e os resultados foram altamente positivos, a democracia saiu vencedora”.

O professor Bernardi agradeceu o trabalho da Comissão Eleitoral e destacou que, sem a colaboração de todos, não seria possível a realização da consulta à Comunidade Universitária. “A comissão está de parabéns. Sem esses valorosos membros, a eleição não teria sido como foi de forma muito tranquila. Muita gente participou de tudo isso, divisão acadêmica, motoristas, justiça eleitoral. Muita gente esteve envolvida e o sucesso está aí. A democracia garantiu todo o pleito de forma bastante tranquila”.

O Conselho Universitário deverá se reunir nos próximos dias para ratificar o resultado da consulta e compor a lista tríplice para reitor e vice-reitor que será encaminhada ao Governo do Estado para aprovação e nomeação. A posse dos eleitos deverá ocorrer em julho deste ano, quando se encerra o mandato da reitora Fátima Aparecida da Cruz Padoan e do vice-reitor Fabiano Gonçalves Costa.

Fábio Antônio Néia Martini possui graduação em Fisioterapia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Educação pela Universidade Estadual do Paraná e doutorado pela Universidade Tras os Montes e Auto Douro – Vila Real – Portugal, com processo de revalidação pela UFRN. Atualmente é professor titular do curso de Fisioterapia da UENP e exerce o cargo de diretor de Campus de Jacarezinho.

Ricardo Aparecido Campos é doutor, mestre, especialista e graduado em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente é docente efetivo na Graduação de Geografia da UENP e vice-diretor do Cornélio Procópio.