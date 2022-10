Eleitor mais idoso da região vota e festeja aniversário

“Fiico” comemorou 92 anos com a família após o pleito

Silviano Silveira de Miranda, conhecido como “Fiico”, foi o eleitor mais idoso do Norte Pioneiro neste domingo, dia dois, quando coincidentemente festejou com familiares seus 92 anos (fotos e vídeos). Praticamente toda sua vida morou em Ribeirão do Pinhal e votou na sessão 51, no Distrito de Triolândia.

Nascido em 2 de outubro de 1930 em Botelho, Minas Gerais, veio ainda criança para o Paraná morar na Fazenda Santa Terezinha, no município de Ribeirão do Pinhal. Casou-se com Clotilde Barros de Miranda em primeiro de setembro de 1956 e só teve uma filha em 1957, filha única casada com Joaquim Dutra da Silva, dois netos Robson e Clebson e dois bisneto Matheus e Martins.

Viúvo há dois anos, filho de Francisca Silveira e de Jordão Miranda, seus irmãos todos vivos, Roque Pinto de Miranda, Teresa Pinto de Miranda. Adelaide Pinto de Miranda, Joaquim Pinto de Miranda.

Seu tio, Antônio da Silveira Pinto conhecido como Crioulo foi prefeito de Ribeirão do Pinhal em 1956 e faleceu em 21 de agosto de 1957, afogado no rio Laranjinha ao vistoriar a construção de uma ponte. Outro tio, Mário da Silveira Pinto, foi vereador.