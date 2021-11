Eleita a 1ª mulher presidente da OAB na história do PR

Liderada pela advogada Marilena Winter chapa XI de Agosto fez quase 60 % dos votos válidos

Com 59,68% dos votos válidos, a chapa XI de Agosto, liderada pela advogada Marilena Winter (fotos de quando visitou o Npdiario no último dia 8), venceu a eleição nesta quinta-feira, dia 25, para compor a diretoria e o conselho seccional na gestão 2022-2024 da OAB Paraná. A chapa Algo Novo, encabeçada pelo advogado Marcelo Trindade de Almeida, ficou em segundo lugar, com 28,30% dos votos. Em terceiro lugar, ficou a chapa Artigo 5º, liderada pelo advogado Romulo Quenehen, com 12,01% dos votos válidos.

As eleições foram realizadas nesta quinta-feira, 25 de novembro, na modalidade on-line, uma novidade neste pleito, aprovada pela advocacia por suas inúmeras vantagens. O índice de participação foi recorde: 85,65%. Participaram 49.365 eleitores de um total de 57.638 aptos a votar.

O resultado começou a ser divulgado poucos minutos após o encerramento da votação, às 18h, com a apuração dos votos das subseções e por último da seccional. Também foram eleitas as novas diretorias e conselhos das subseções.

Momento histórico

“É uma vitória emocionante do grupo XI de Agosto, coroa o trabalho que vem sendo realizado pelo presidente Cássio Telles nesta gestão, e principalmente marca um momento histórico. A OAB do Paraná sai na frente e muda a história, elegendo pela primeira vez uma mulher”, comemorou a presidente eleita Marilena Winter.

O presidente Cássio Telles disse que esta foi uma grande festa da democracia. “Ficamos felizes com o sucesso do pleito eleitoral, do comparecimento extraordinário dos eleitores”, comentou. Para Telles, a votação on-line foi absolutamente exitosa. “Cumprimento os candidatos. A advocacia realmente pôde analisar e escolher. Daqui para frente são todos lutando pela melhoria das condições de trabalho da advocacia, mas sobretudo lutando para que a população tenha mais acesso à justiça”, completou.

O vice-presidente eleito, Fernando Deneka, representa a advocacia do interior. “Trabalhamos muito nesta eleição, tanto no interior quanto na capital, para valorizar o trabalho que vem sendo feito. Sempre sabemos que a reeleição de um grupo é difícil, mas ter essa votação expressiva de quase 60% dos votos válidos mostra que estamos no caminho certo”, afirmou Deneka.

A presidente eleita

A advogada Marilena Winter é a primeira mulher eleita presidente da OAB Paraná. Natural de União da Vitória, no interior do Paraná, Marilena Indira Winter é graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, Mestre e Doutora em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná. Atua como procuradora do município de Curitiba desde 1992. É membro do Instituto dos Advogados do Paraná e professora de Direito Civil da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Na OAB Paraná foi conselheira e secretária-geral, participou de comissões e atualmente exerce a função de vice-presidente da seccional.

A nova diretoria será composta também pelos advogados Fernando Estevão Deneka – Vice-Presidente, Henrique Gaede – Secretário-Geral, Roberta Santiago Sarmento – Secretária-Geral Adjunta e Luiz Fernando Casagrande Pereira – Tesoureiro

Confira o documento com o resultado das eleições da OAB Paraná na seccional e nas subseções

