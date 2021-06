Eleição será de ódio de novo, diz Requião

Deputado avalia que só criação de Frente Apartidária conseguiria derrotar atual governo estadual

O deputado estadual Requião Filho (MDB) fez visita de cortesia neste fim de semana ao npdiario, em Santo Antônio da Platina. Estava acompanhado dos assessores Rodrigo Cruz e Luis Gustavo Polati.

Na oportunidade, lamentou, mas aparentou resignação: “Teremos no ano que vem mais uma eleição de ódio”, declarou, referindo-se aos simpatizantes do atual presidente Jair Bolsonaro(sem partido) e do ex Luis Inácio Lula da Silva(PT).

Ele acredita que não haverá a chamada terceira via, prevendo embates ainda mais agressivos dos que os já existentes no pleito presidencial.

O parlamentar de 41 anos também comentou sobre a crise do MDB paranaense, rachado há muitos anos; confirmou que seu pai, Roberto Requião, três vezes governador e duas senador, disputará a convenção do partido em julho. A constituição de chapa está sendo formatada.

A sigla está sob intervenção no estado pelo deputado federal Sérgio Souza, um dos coordenadores da bancada ruralista na Câmara, e que, junto com o ex-governador Orlando Pessutti, pretenderiam fazer “acordos fisiológicos” com o grupo do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O deputado estadual Anibelli Neto é outra liderança forte da legenda, assim como o ex-deputado federal João Arruda. Perguntado sobre a atuação do seu primo, Requião Filho brincou: “Quem é esse João?”.

Sobre o pleito de dois de outubro de 2022 no Paraná, defendeu a formação de uma frente com outros partidos como PDT e PT, por exemplo, para enfrentar o atual governo, “temos que construir alianças visando a vitória”, observou.

Maurício Thadeu de Mello e Silva, conhecido como Requião Filho, é advogado e cumpre seu segundo mandato na Assembleia Legislativa.

Fotos: Emerson Chagas/Especial para o npdiario