50ª Efapi começa com reunião da Amunorpi e muitas expectativas

Aguardada visita do governador na edição do mais tradicional evento do Norte Pioneiro

A reunião festiva da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) está confirmada no Recinto de Leilões às 17 horas desta quarta-feira, dia 17, no Parque de Exposições Dr. Alício Dias dos Reis, em Santo Antônio da Platina.

O prefeito Professor Zezão, o presidente e o vice-presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, Celso Freitas e Júnior Gaudêncio, garantiram neste domingo, dia 14, a abertura oficial da 50ª da Efapi às 19 horas.

Prevista a presença de 200 mil pessoas nos cinco dias.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e presidente da Comissão Organizadora, Antônio Marcos de Souza (Marcão), o secretário-chefe do Gabinete, Benedito Miranda (Ditinho) e o Assessor de Imprensa da Rural, Jayro Henrique, também detalharam a iniciativa.

A Efapi (Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro), cancelada por dois anos seguidos devido a pandemia, será promovida de 17 a 21 agosto, numa edição comemorativa ao aniversário de 108 anos da Cidade Joia, festejado sempre no dia 20 de agosto.

Na abertura à noite show da dupla George Henrique e Rodrigo 20h30m, após troca de palco e de banda e exibição da DJ Dany Freitas e, em torno de 23h30m, a cantora Ana Castelo.

Na quinta-feira, 18, show da dupla César Menotti e Fabiano 23h3om. Na mesma noite, mais cedo, Rodeio, a tropa Leandrão, Cia de Rodeio Copa 90, etapa Circuito Rozeta, e tropa Cia de Rodeio Copa 90. Os locutores serão Marco Brasil, Humberto Jr e Kelsen Paraná.

Na sexta-feira, 19, continua rodeio. A apresentação contratada foi com o grupo Roupa Nova 23h30m.

No dia 20 de agosto, aniversário do município, quem subirá ao palco será a cantora sertaneja Naiara Azevedo com abertura novamente de Dany Freitas e no domingo, dia 21, show de Rick e Renner encerrará a festa. Todas exibições gratuitas, sendo cobrados apenas os camarotes.

A Cavalgada foi promovida neste domingo, dia 21.

Alcateia Segurança será a responsável por garantir confiança para as milhares de pessoas diariamente, com dezenas de profissionais fardados (entre homens e mulheres experientes ) e uso, inclusive, de detector de metais.

A empresa é sediada em Umuarama, mas o representante responsável na Efapi será de Wenceslau Braz. Seguirá rigorosamente o previsto na Lei Federal. E os serviços executados com identificação, criteriosamente selecionados, treinados, moralmente capacitados e reputação dentro dos padrões exigidos.

Praça de alimentação, expositores, Prova Mula Marchadeira, Prova dos 3 Tambores, palestras técnicas, leilões, parque de diversões e outras atrações também estão programadas. A venda de camarotes para as noites de shows e informações podem ser obtidas pelos telefones: (43) 3534-6141 (com Sônia) e (43)99648-9161.

A Rainha da Mostra 2022 é Lívia Nunes, de 17 anos. Filha de Daniele Nunes e Fernando de Souza, a estudante de Direito se destacou entre as concorrentes e levou a faixa principal com a maior pontuação da noite.

A jovem Elisa Martins, de 19 anos, foi a segunda colocada, conquistando a faixa de Madrinha da Efapi. A faixa de 1° Princesa foi escolhida para Nayara Laiter, a de 2° Princesa por Maria Eduarda Alves e a de Garota Simpatia por Maria Giovana Quirino. Vitória Almeida, faixa exclusiva de Garota Country.

Veja como foram as primeiras informações (algumas alteradas) quatro meses atrás:

https://www.npdiario.com.br/economia/saiba-o-que-continua-e-as-novidades-da-efapi-2022/

Confira quem são as meninas que estarão embelezando ainda mais o evento:

https://www.npdiario.com.br/sub-capa/vencedoras-da-efapi-treinam-participacao-no-eventovideo/

A Cavalgada foi promovida neste domingo, dia 14.