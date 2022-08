Efapi 2023 já têm data e shows contratados

Sucesso da parceria Prefeitura e Sociedade Rural em 2022 já projeta feira excelente no ano que vem

A Sociedade Rural do Norte Pioneiro e a prefeitura platinense já têm duas atrações artísticas para a edição 51ª da Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina. A data também já está definida e incluída no calendário nacional, entre os dias 16 e 20 de agosto (quarta-feira a domingo, aniversário de emancipação política platinense).

Bruno e Marrone (foto acima) e Lauana Prado (foto abaixo) estão confirmados.

O Assessor de Imprensa da Efapi, Jayro Henrique, disse ao Npdiario na tarde desta terça-feira, dia 23, que a organização já tem as datas dos dois shows, mas pretende “fazer um suspense”, o que é normal tratando-se de marketing.

Também comentou que a ideia de contratar espetáculos com antecedência é por conta do preço bem mais barato se ajustado com meses antes da apresentação.