Definida secretária de indústria e turismo

Critérios foram experiência, conhecimento da realidade do município e expertise

O município de Jacarezinho definiu, de forma técnica e criteriosa, a nova responsável pela secretaria municipal de Comércio, Indústria, Turismo e Serviços: trata-se de Gabriela Lima Higuti (foto), administradora de empresas e especializada em Gestão de Pessoas e também em Gestão de Negócios e Inovação.

A escolha aconteceu após uma análise rigorosa de dezenas de currículos e entrevistas com diversos candidatos ao cargo. A definição levou em consideração critérios como experiência na área, conhecimento da realidade do município e conhecimento teórico. Participaram deste processo integrantes da equipe de gestão e servidores municipais concursados.

Gabriela já foi estagiária e servidora da prefeitura de Jacarezinho de 2011 a 2015, o que garante o conhecimento da estrutura do Poder Executivo.

Posteriormente trabalhou na Cocamar como supervisora administrativa nas unidades de Cambé, Carlópolis e Palmital (SP), entre 2015 a 2016. Na sequência foi contratada pelo Sebrae/PR como consultora e gestora de projetos, onde atuou entre 2016 e 2018. Desde então era prospectora de negócios do CIEE/PR em Apucarana, experiências que dão a bagagem necessária para o desenvolvimento de políticas públicas que gerem emprego e renda para Jacarezinho.

“Temos sempre falado de ter uma equipe técnica e estamos adotando esse critério em absolutamente todas as escolhas. Todos profissionais que foram convidados para compor a equipe têm qualificação profissional para seus cargos, e a Gabriela é mais um caso desses, e tenho certeza que como secretária de Comércio e Indústria vai desempenhar um papel de extrema importância para o desenvolvimento econômico do nosso município”, avalia o prefeito Marcelo Palhares.