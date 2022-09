Empreendedorismo: Educação premiará professor por projetos

Objetivo é identificar e reconhecer as melhores práticas da Educação Empreendedora de Jacarezinho

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Jacarezinho publicou nesta quinta-feira (dia 8) o edital do concurso que premiará os professores das escolas municipais que desenvolverem, em suas turmas de alunos do primeiro ao quinto ano, projetos que levem o tema Empreendedorismo para as salas de aula e que incentivem os alunos a iniciarem o Comportamento Empreendedor através da prática.

O objetivo é identificar e reconhecer as melhores práticas da Educação Empreendedora do Município, e a ação faz parte do Programa Jovem Empreendedor Primeiros Passos (JEPP), realizado em parceria com o Sebrae Paraná. O corpo de jurados é constituído por Sonia Regina Leite Merege, Maria Luiza Rossi e José Dimas Fonseca.

Critérios

Serão avaliados e conferidas pontuações nos critérios de Prática empreendedora (35 pontos); Inovações (20 pontos); Criatividade (15 pontos); e Coerência com o tema (30 pontos). O resultado será divulgado no site da Prefeitura em diário oficial no dia 05/10/2022 (quarta-feira).

As escolas participantes realizarão feiras de exposição com os trabalhos dos alunos e receberão visitas da equipe da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, juntamente com a Comissão Julgadora, quando avaliará os trabalhos de acordo com os critérios estabelecidos para eleger os vencedores. As feiras de exposição das escolas serão realizadas no período de 26 a 30 de setembro de 2022.

GeniusCon

A premiação será realizada por série/ano, sendo que de todas as escolas concorrerão entre si. Serão escolhidos 3 (três) trabalhos (1º, 2º e 3º lugar de cada série/ano escolar). Os professores vencedores realizarão as exposições de seus projetos na Feira GeniusCon 2022, que este ano volta a ser presencial, no dia 07 de outubro, onde receberão a premiação. O 1º colocado de cada ano/série receberá R$ 2.000,00 em dinheiro; o 2.° R$ 1.100,00 e o 3º, R$ 700,00. A premiação total é de R$ 19.000,00.

Para a secretária de Educação e Vice-Prefeita Patrícia Martoni, a premiação é uma forma de valorizar o trabalho coletivo nas escolas. “A maior valorização é o trabalho coletivo, onde se transmite o que sabe e também se aprende. Parabéns aos professores e alunos”.