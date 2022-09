É tetra! Pro Tork é campeã do Enduro

Confirmou favoritismo na categoria principal após disputa de 829 km entre São Paulo e Minas Gerais

Emerson Loth (fotos) confirmou o favoritismo na edição de 40 anos do Enduro da Independência, conquistando o tetra na categoria principal, a Elite, para a Pro Tork Racing Team. A disputa teve início na terça-feira (6), com largada em Socorro (SP), e seguiu até este sábado (10), com a chegada na cidade de São Lourenço (MG).

O percurso foi de 829 quilômetros, passando ainda pelas cidades mineiras de Itajubá, Lambari e Caxambu, percorrendo as trilhas da Mantiqueira, além de trechos da icônica Estrada Real. Um desafio e tanto, que não exigiu apenas técnica, mas muita preparação física e psicológica.

E o resultado foi suado. O piloto de Curitiba perdeu a liderança na penúltima prova e teve que buscar a recuperação na final. “Foram etapas muito difíceis, fiquei exausto na sexta-feira, não consegui render. Descansei o máximo que pude e fui focado hoje, felizmente deu tudo certo. Estou muito feliz”, explica.

Jony Jachtchechen fica com o vice na Over 35.

A Pro Tork contou ainda com outro curitibano na disputa do Enduro da Independência. Jony Jachtchechen representou a maior fabricante de motopeças da América Latina na categoria Over 35, finalizando com o vice.

“Foi desgastante, fiquei satisfeito com meu desempenho, não é fácil superar aqui os mineiros”, disse.

De volta para suas casas, Emerson e Jony se preparam agora para a grande final do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade 2022, no qual lideram suas categorias: Elite e Over 40, respectivamente. A Pro Tork Racing Team espera fechar o ano com chave de ouro.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Sportbay.