É ibaitiense a nova e linda Gata da Semana

Caudalosa e iluminada Mirella de Melo Moreto tem 18 anos

Mirella de Melo Moreto (fotos) tem 18 anos, cursando Farmácia, adora sair com as amigas, ouvir música, assistir filmes e séries

Reside em Ibaiti e pretende alcançar o sucesso na carreira profissional. “Faça de seus sonhos os seus objetivos”, diz a exuberante jovem envolta em sua beleza avassaladora.

A deusa é determinada em tudo que faz, focada nos objetivos, não deixa nada para depois, leva seus estudos a sério e já recebeu láurea estudantil como Aluna Destaque. Gosta de praticar exercícios físicos e tem uma alimentação saudável. “Sou filha de pais agricultores, cresci em meio à natureza brincando na fazenda e meus pais são os meus maiores exemplos de determinação. Cresci num lar repleto de amor, sendo mimada pela minha avó Elizabeth e pela minha tia Sônia que, como a minha mãe, são exemplos de mulheres fortes”, assinala com uma ternura comovente.

Agora, emerge única e maravilhosa como a nova e fantástica Gata da Semana.