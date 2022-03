Em evento, Beto cita a saúde mental no pós-pandemia no PR

Secretário de Saúde se mostrou preocupado com sequelados no pós-pandemia

A Clínica de Fisioterapia da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) recebeu R$ 4 milhões em investimentos para ampliar a estrutura e aumentar os atendimentos. A atual unidade realiza, em média, 350 atendimentos por semana nas áreas de ortopedia e traumatologia, neurologia e gerontologia. Com a expansão e construção das novas instalações, que abrangem 1.744,76 metros quadrados, o número deve chegar a 940 por semana, um crescimento mais de 168%.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, destinou R$ 2,5 milhões para a obra e a universidade mais R$ 1,5 milhão em contrapartida. “Os recursos vão ampliar a assistência em saúde do SUS no Norte Pioneiro, colocando o serviço à disposição de quem mais precisa”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, durante visita à UENP, em Jacarezinho, nesta sexta-feira (18). Mais R$ 1,5 milhão por meio de emenda parlamentar do deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB).

Beto lembrou a importância do aguardado período pós-pandemia e disse ser necessário diversos cuidados com a saúde mental de todos,

“O Paraná perdeu 41 mil pessoas para essa doença; muitos de nós fomos contaminados e uma das sequelas é a parte mental, temos que cuidar da saúde mental”, assinalou durante seu discurso.

Segundo Romanelli, a liberação dos recursos é uma grande conquista, já que desde 2015 havia o compromisso com a construção da Clínica de Fisioterapia. A proposta é melhorar as instalações, ampliar as condições de ensino e aprendizagem e ampliar o atendimento à comunidade regional, que depende do sistema público de saúde.

Com a abertura do novo espaço a universidade poderá oferecer até 940 procedimentos por semana. "Hoje é um dia histórico. Foi uma grande luta para conseguirmos avançar neste projeto", afirmou o deputado. "Estamos fortalecendo a UENP. Se olharmos do início, é perceptível o quanto conseguimos avançar. E, se olharmos adiante, para daqui 20 anos, teremos mudado muito a realidade do Norte Pioneiro", destacou.

A obra — A nova clínica vai ocupar um espaço de 1.744,76 metros quadrados e possibilitará aumento de 170% nos atendimentos de fisioterapia semanais realizados na Universidade. A estimativa é de que a obra seja licitada nas próximas semanas e as novas instalações fiquem prontas no segundo semestre de 2023.

“Será uma nova estrutura para atender um dos serviços mais requisitados pela comunidade do Norte Pioneiro. É um investimento importante que descentraliza o atendimento e promove mais conforto, segurança e agilidade”.

Atendimento ampliado — A nova Clínica de Fisioterapia vai triplicar os atendimentos a toda a comunidade do Norte Pioneiro. “Esse é o sentido da UENP: estar presente na vida de cada uma das pessoas que estão à nossa volta. Esta é a última pendência da gestão atual, que se encerra em julho deste ano. Estou muito feliz em poder concluí-la”, completa Fátima Padoan.

O presidente do Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) e prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD), enfatizou que a nova estrutura proporcionará atendimento ainda mais abrangente na região. “É um orgulho anunciar que teremos a nova Clínica de Fisioterapia, sem dúvida é mais um sonho do Norte Pioneiro que se realiza”, sublinhou o chefe do executivo.

Para o secretário Beto Preto, o investimento é mais um compromisso que o Estado honra com a melhoria da Saúde do paranaense. Ele ressaltou ainda que as universidades têm papel fundamental no desenvolvimento do Estado.

“E esse papel se destaca quando alia conhecimento, academia e a assistência. Com essa clínica, ampliaremos a assistência à saúde do Norte Pioneiro. Esse investimento que vai gerar conhecimento e técnica para os alunos, abrindo a possibilidade para grandes atendimentos e com professores de altíssimo nível”, reforçou.

"Será uma nova estrutura para atender um dos serviços mais requisitados pela comunidade do Norte Pioneiro. É um investimento importante que descentraliza o atendimento e promove mais conforto, segurança e agilidade para quem mais precisa", acrescenta Romanelli.

a nova estrutura, o número de atendimentos irá triplicar e poderemos atender todas as pessoas da região”, disse. “Esse projeto da clínica de Fisioterapia já tem muito tempo, e o Governo do Estado acreditou no nosso sonho”.

Participaram do evento os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli e Mauro Moraes; o prefeito de Siqueira Campos e presidente da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), Luis Henrique Germando; o presidente e o vice da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller; e Edmar Santos (chefe do executivo de Santa Cecília do Pavão), prefeitos e Imprensa regional.

FOTOS : MARTINHO DE PAULA/ESPECIAL PARA O NPDIARIO