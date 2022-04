Dupla flagrada com cocaína e crack em SAP

Um elemento de 18 anos e outro de 15 na bairro Santa Terezinha

A ROCAM, durante patrulhamento pelo bairro Jardim Bela Manhã nesta quarta-feira, dia 30, abordou dois indivíduos vendendo drogas na “subida” da entrada do bairro Santa Terezinha às 21h50m, às margens da BR-153, na rua Manoel Pedro Flauzino, em Santo Antônio da Platina.

Realizada busca pessoal na dupla (um de 18 e outro de 13 anos), localizadas com um deles 44 pedras e outra porção de crack, quatro buchas de cocaína, além de R$ 180,00 em cédulas diversas. As partes envolvidas foram encaminhadas à 4ª.Cia/PM para elaboração do boletim, posteriormente a Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as devidas providências.