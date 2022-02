Duas motocicletas apreendidas em WB

Ocorrências de infração de trânsito aconteceram nas Ruas Expedicionários e Presidente Getúlio Vargas

Nesta terça-feira, dia 01, entre às 17h40 e às 18h50, a Polícia Militar atendeu duas ocorrências de infração de trânsito em Wenceslau Braz.

A primeira ocorreu na Rua dos Expedicionários. A equipe estava em patrulhamento e avistou uma motocicleta branca (foto abaixo), marca Honda CG Titan 160, que trafegava sem os retrovisores. Na abordagem para orientar o condutor sobre a falta do equipamento obrigatório, verificou-se que ele não possuía CNH. Além disso, a motocicleta estava com os documentos atrasados. Diante do fato, foi apreendida.

A segunda ocorrência foi constatada na Rua Presidente Getúlio Vargas, em que outra equipe realizava patrulhamento, e verificou uma motocicleta (foto principal) com o escapamento em desacordo, realizando a manobra conhecida como “cortar giro”. Os policiais realizaram acompanhamento tático, e abordaram o condutor na Rua Benjamin Constant.

Nesse momento, o condutor se identificou como menor de idade. Ele também não portava a documentação da motocicleta, que estava com pendências administrativa. Portanto, foi realizada a apreensão.