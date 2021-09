Duas motocicletas apreendidas em SAP

Equipamentos obrigatórios defeituosos e/ou inexistentes

A Polícia Militar apreendeu duas motocicletas nas ruas de Santo Antônio da Platina, pois ambas estavam irregulares infringindo leis de trânsito.

Em patrulhamento pela rua Antônio de Castro Vilas Boas, no cruzamento com a rua Curitiba, na Vila Ribeiro, a equipe se deparou com um motociclista empinando a moto. De imediato foi dado voz de abordagem, e identificaram que o condutor não era habilitado. Em averiguação na motocicleta, Honda/CG150, constataram que a documentação estava regular, porém não faltava dois dos equipamentos obrigatórios, o retrovisor e o filtro de ar.

Já em outro endereço, na rua Rui Barbosa, a equipe avistou um motociclista com atitude suspeita entrando no Posto Avenida, portanto foi dada voz de abordagem. Após revista pessoal no condutor, nada de ilícito foi localizado, e constataram que o condutor estava devidamente habilitado. Entretanto, a motocicleta Honda/CG160 se encontrava com escapamento irregular, pneu traseiro careca, sem o filtro de ar e com o retrovisor irregular.

Diante dos fatos narrados, ambas motocicletas (fotos) foram apreendidas e encaminhadas ao pátio 4º Cia PM, para dar prosseguimento com as medidas cabíveis.