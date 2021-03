Duas mortes num dia assustam Quatiguá

E acendem alerta máximo da Vigilância Sanitária e Saúde

A morte de duas idosas, uma de 87 anos e outra com 76 em menos de 24 horas acendeu o alerta máximo das autoridades de Vigilância Sanitária e Saúde no município. Agora são oito óbitos no total, segundo o Boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SESA) na cidade de 7.477 habitantes.

Na noite de sexta-feira(26), por volta das 21 horas a morte da professora aposentada Ivone de Godoy Vichert (foto), de 87 anos foi anunciada.

Em menos de 24 horas depois, ou seja, um dia, às 14 de sábado (27) a vendedora e taxista Neuza Vieira Pigorin (foto) , de 76 anos também faleceu por complicações causadas pelo Covid-19. Neuza também era aposentada e estava internada em Santo Antônio da Platina há duas semanas na UTI do Hospital Regional. A infecção evoluiu com a necessidade de intubação. A idosa faleceu por conta de uma parada cárdio-respiratória, deixando os filhos Altair Pigurim (Didi) e Adriana Pigurim. Deixa os netos: Aline, Alceani, Alessandra, Altair Junior, Rodolfo, Giovana e Jonas.

A professora Ivone deixou a filha Denise e dois netos: Geremiah e Sarah.

As duas idosas foram sepultadas no sábado (28), com todos os protocolos de biossegurança contra a Covid-19.

A cidade tem o total 450 casos confirmados, desde o início da pandemia. Até o boletim da Secretaria da Saúde, datado de 25/03, 48 pacientes se recuperam da doença e 254 em monitoramento.

Na quinta-feira(25) a prefeita Adelita, assinou um decreto com várias medidas de prevenção ao aumento do coronavírus no município, endurecendo regras de isolamento, maior fiscalização nos prédios comerciais e industriais e lockdown total nos dias 02 a 04 de abril. A Secretaria de Saúde já testou 2225 pessoas.