Droga está em 90% dos crimes, afirma comandante militar

Castelo Branco explica que entorpecentes atraem outros delitos nas comunidades

O comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho, Major Emerson Castelo Branco Oliveira(será tenente-coronel no ano que vem) e o capitão Marciano Corsini, comandante da 4ª Companhia de Santo Antônio da Platina, responsável também por Ribeirão do Pinhal, Jundiaí do Sul, Abatiá, Quatiguá, Joaquim Távora e Guapirama, fizeram visita de cortesia ao Npdiario.

O 2º BPM completará 69 anos em 2022 e atende 22 municípios numa abrangência total de mais de 300 mil habitantes.

Na oportunidade, Castelo Branco informou que 90% dos crimes cometidos no Norte Pioneiro e, em quase todas as regiões, possuem a presença de entorpecentes, “não só no tráfico e envolvendo pessoas em furtos, roubos, receptação…A droga traz junto gente que não presta, marginais com armas…Enfim, o ideal seria que todos se afastassem principalmente os jovens dessa influência negativa que causa na vida de toda a sociedade”, afirmou, do alto de sua experiência.

Ele citou como exemplo que um só viciado cometeu 16 furtos em Pinhalão, apenas para trocar os objetos por crack.

Trouxe números de 2021 e os comparou com Santo Antônio da Platina. Foram 26.855 ocorrências, sendo 3.475 em SAP.

Integral, roubos foram 355 e 97 em SAP; furtos 3.099 e 517; lesões corporais chegaram a 1.660 e SAP 211; perturbação de sossego 1.486 e 148; tráfico de drogas 499 e 60 e homicídio 28, com quatro registros na Cidade Joia, “os PMs e a Civil platinenses estão de parabéns porque são pequenos para uma cidade de quase 50 mil habitantes”, reforçou.

Mais dados: Pelo batalhão, foram apreendidas 8,028 quilos de cocaína enquanto em SAP 0,526 g; 14,7 kg de crack e 0,056 gramas e maconha 986 kg e SAP 208 quilos.

O comandante e seu colega platinense estão muito felizes neste fim de 2021. Castelo porque sua filha, Heloísa, acaba de se formar em Medicina pela Faculdade Pequeno Príncipe , em Curitiba, e vai residir em Ibaiti. Casado com a advogada Lilian, o militar tem outro filho com ela , o jovem Pedro Henrique.

E Corsini porque sua esposa, Fernanda, está grávida do primeiro bebê, que se chamará Heitor, e nascerá em 2022.

