Dr. Luciano Reis participa de livro

Obra científica trata das complicações da doença diverticular do cólon sigmóide

Foi publicado um capítulo sobre o trabalho de um grupo de médicos liderados pelo platinense Luciano Dias de Oliveira Reis, um livro virtual.

A obra trata da doença diverticular do cólon sigmóide, e foi organizada pelo serviço de cirurgia da Universidade de Ribeirão Preto (USP). Nesse livro, a contribuição do Dr. Luciano e colaboradores aborda as complicações dessa doença.

Entre os co-autores estão: Prof Marcos Rodrigues, chefe da coloproctologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa; Celso Augusto Milani Cardoso Filho, do Hospital Sírio Libanês de SP; Cassiana Franco Dias dos Reis e Alex A. De Paula Costa Paula, ambos profissionais do Hospital Nossa Senhora da Saúde, de Santo Antônio da Platina.

A obra científica pode ser acessada livremente aqui: https://www.intechopen.com/online-first/79144