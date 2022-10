Dom Mário recebe Palio Sagrado do Núncio Apostólico

Religioso iniciou formação na Diocese de Jacarezinho

Arcebispo Metropolitano de Cuiabá, recebeu o Pálio Sagrado das mãos do Núncio Apostólico do Brasil Dom Giambattista Diquattro, na Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá com presenças dos Bispos do Regional Oeste 2,Padres incardinados na Arquidiocese, Padres Religiosos, Padres de outras dioceses do Regional, Irmãs Religiosas e Leigos.

O Pálio – derivado do latim pallium, manto de lã – é uma vestimenta litúrgica usada na Igreja Católica, consistindo de uma faixa de pano de lã branca que é colocada sobre ombros dos Arcebispos. Esse pano representa a ovelha que o pastor carrega nos ombros, assim como fez Cristo com a ovelha perdida.

A celebração da Missa foi transmitida pelos meios de comunicação da Arquidiocese de Cuiabá ( Rádio Bom Jesus FM 92,7, Comunidade Canção Nova Cuiabá) e o site arquidiocesecuiaba.org.br

Dom Mário que foi padre na Diocese de Jacarezinho, é natural de Sengés.

Em fevereiro deste ano, o Papa Francisco acolheu o pedido de renúncia apresentado por dom Milton Antônio dos Santos (SDB) ao governo pastoral da arquidiocese de Cuiabá (MT), por motivo de idade, conforme o cânon nº 401 do Código de Direito Canônico.

Foi escolhido pelo Santo Padre como sucessor de dom Milton o bispo de Roraima (RR), dom Mário Antônio da Silva, atual segundo vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A Presidência da CNBB saudou o novo bispo e enviou agradecimentos ao novo bispo emérito.

Trajetória de dom Mário – Dom Mário Antônio da Silva estudou Filosofia e Teologia no Seminário Maior Divino Mestre, da Diocese de Jacarezinho. Possui mestrado em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, na Itália.

Aos 56 anos, foi ordenado padre em Sengés, no estado do Paraná, por dom Conrado Walter. Era chanceler da diocese de Jacarezinho quando foi nomeado bispo auxiliar de Manaus no dia 9 de junho de 2010.

Sua ordenação ocorreu na Catedral de Jacarezinho em 20 de agosto de 2010, em celebração presidida por dom Mauro Aparecido dos Santos, arcebispo de Cascavel. Escolheu como lema episcopal “Testemunhar e Servir”. A missa de acolhida na arquidiocese de Manaus aconteceu no dia 12 de setembro de 2010, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição

Em 2015, foi eleito durante a 53ª Assembleia Geral da CNBB como presidente do regional Norte 1, que compreende o Estado de Roraima e o norte do Amazonas, para o quadriênio de 2015-2019. Também foi referencial da Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB.