Dólar e euro podem impactar pedágio

Fundo é criado; aumento de até 6%

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) afirmou ao jornal O Presente que a variação do dólar ou do euro pode impactar nas tarifas do modelo de pedágio proposto pelo governo federal. Romanelli explica que o projeto federal traz a criação de um “fundo de equalização da taxa cambial”.

O fundo servirá para cobrir eventuais oscilações de financiamentos internacionais das concessionárias. Esses custos podem encarecer as tarifas em até 6 %. “Não tem o menor cabimento estas coisas. Quando traz o setor privado para executar um serviço público, busca-se um ganho de eficiência e redução de custos e preços”.