Dois VW/Gol colidem em Joaquim Távora

Veículo aquaplanou e colidiu frontalmente com o outro

Exclusivo: Nesta terça-feira, dia 14, às 15h35, a Polícia Rodoviária Estadual platinense atendeu um acidente na PR-092, km 304, no munícipio de Joaquim Távora.

O acidente do tipo colisão frontal envolveu um VW/Gol, vermelho (foto), com placas de Curiúva, conduzido por um rapaz de 28 anos, que não teve ferimentos, e ocupado por um passageiro de 27 anos, que se machucou. E um VW/Gol, branco (foto), com placas de Joaquim Távora, conduzido por um homem de 32 anos que também não se feriu.

Segundo informações, o condutor do Gol vermelho perdeu o controle do veículo pois aquaplanou na via e veio a colidir com a frente do gol branco, que trafegava sentido Joaquim Távora a Santo Antônio da Platina.

Foi realizado teste do etilômetro com ambos condutores, que resultou em 0,00 mg/l.

O passageiro com machucados leves foi socorrido, e encaminhado para o Pronto Socorro de Joaquim Távora.