Dois homens presos hoje de madrugada

Em frente de um estabelecimento comercial no centro platinense

Uma solicitação relatando som elevado deu o start para ação da Rádio Patrulha neste domingo, dia 16, em torno de duas horas da madrugada, na rua Rui Barbosa, no centro de Santo Antônio da Platina.

Dentro de um GM/Corsa estacionado perto de um estabelecimento comercial, PMs viram o passageiro jogar objeto pela janela. Constatou-se ser um simulacro (espécie de brinquedo parecido com arma de fogo).

Era um model0 de revólver Rossi com uma munição real calibre .357 no interior do tambor, cuja propriedade prontamente assumida pelo homem de 46 anos (foto).

O motorista, 22 anos, estava com odor etílico, confessou consumo de cervejas, e ainda o etilômetro mostrou embriaguez. Os dois indivíduos foram presos, munição e o simulacro apreendidos.