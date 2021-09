Dois carros colidem em Siqueira Campos

Três pessoas foram encaminhadas à Santa Casa com ferimentos médios

Um VW/Gol (placas de Tomazina), saindo da cidade de Siqueira Campos, ao tentar acessar o KM 278 da PR-092, foi abalroado transversalmente pelo Renault/Duster (placas de São Paulo/SP), que transitava pela rodovia sentido Siqueira Campos/Joaquim Távora. O fato aconteceu às 7h45m desta segunda-feira, dia 13,

Realizado etilômetro nos dois motoristas(27 e 29 anos) com resultados negativos.

Os passageiros do primeiro veículo (56 e 48 anos) sofreram ferimentos médios, encaminhados pelo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) à Santa Casa local, enquanto os condutores permaneceram no cenário, visto que não se machucaram.

O episódio foi comunicado à Autoridade Policial da Comarca, principalmente, pelo fato de que o condutor do Gol ser inabilitado, a fim de ulteriores deliberações, já que na sequência houve também seu encaminhamento para a unidade de saúde, devido a dores que passou a sentir.

Assim, considerando que os veículos não possuíam pendências de licenciamento anual, foram liberados no local. A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) siqueirense atendeu a ocorrência.