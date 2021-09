DJ do Norte Pioneiro agita luau na Bahia

Dany Freitas se apresenta em local conhecido internacionalmente em Porto Seguro

Com uma grande estrutura, ToaToa, local conhecido internacionalmente, é a “barraca” mais próxima do centro de Porto Seguro, na Bahia. Muitos sombreiros, mesas e cadeiras na areia garantem o conforto. Misto de restaurante/lanchonete/boate/danceteria é frequentado por descolados do mundo inteiro, interessados em diversão sadia e segura.

A Dj Dany Freitas (foto), de Santo Antônio da Platina, subirá ao palco às 01:30 da manhã deste sábado com sua performance junto com o DJ Open Format, levando os remix de músicas da atualidade para o icônico palco. É considerado o melhor Luau de Praia do Brasil.

Uma incrível noite/madruhada na praia, com ambiente tipicamente decorado com o tema havaiano, além de diversidade musical, banda ao vivo e Cia de dança.

O Luau Toa Toa conta com uma estrutura totalmente diferenciada para momentos com conforto e diversão, sem perder o eterno clima do verão de Porto Seguro. Mesa de frutas e todo o visual da Praia de Taperapuan.

​

O evento inclui no ingresso o abadá (Camisa), um super open bar com uma hora e meia de duração (das 22h30 às 00h – água, cerveja, refrigerante e caipirinha), atrações que recebem o público com muito charme: DJ acompanhado de Saxofone embalando os hit´s do momento, seguindo da DJ com os remix do momento e seguido de aulas de ritmos na pista de dança e banda ao vivo que garantem lembranças únicas e inesquecíveis.

A profissional norte-pioneirense pretende levar seu trabalho ainda mais longe, ela agradece a todos pelo carinho, “a caminhada é longa, mas o resultado faz cada passo valer a pena”, diz a moça, que está fechando contratos até o fim do verão em 2022. Anima casamentos, formaturas, aniversários, baladas e muito mais.