Dany Freitas chega a 4 anos de sucesso

Daniela Freitas, mais conhecida como DJ Dany Freitas (fotos e vídeo), tem feito sucesso no Norte Pioneiro e sul/sudeste de São Paulo com sua humildade, competência, beleza e talento. Natural de Imperatriz, estado do Maranhão, reside com os pais em Santo Antônio da Platina, onde possui vasto círculo de amizades.

Solteira, sem filhos e com apenas 27 anos, se apresenta em formaturas, aniversários, casamentos, clubes sociais, além de eventos de moda, corporativos etc. Neste mês de julho completa quatro anos de atividade profissional com muitas conquistas.

“Gostaria de agradecer todo mundo que, de alguma forma, fez ou faz parte dessa jornada até aqui, ela só está começando. Temos muitos projetos e sonhos a serem realizados e logo estaremos juntos. Nunca deixe alguém falar que seu sonho é louco demais ou que é impossível e que você nunca vai conseguir” afirma a artista, adicionando: siga em frente com seus objetivos, suas metas, e se esforce, você vai conseguir…Estamos vivendo um tempo difícil , tempo de aprendizado e, sem dúvidas, sairemos mais fortes. Em breve nos veremos nas pistas, sempre terá o próximo show, a próximo festa, balada, rodeio, formatura, aniversário, o próximo sorriso. Muito obrigado, gratidão e carinho com todos, Deus abençoe”.

Apoio: Npdiario; Ana Júlia Castro (Make up); Luiz Fernando Fotografias; Looks fornecidos por Loja Giselle Modas; Vídeo: Click’in Produções.