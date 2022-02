Divulgadas imagens de casal de ladrões

Os dois furtaram uma Suzuki Intruder 250 em barracão no centro da cidade

A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina divulgou, na manhã desta terça-feira, dia 15, imagens do casal de marginais que, na quarta-feira da semana passada, dia nove, furtou uma Suzuki Intruder 250, guardada num barracão da região central da cidade.

Quaisquer informações sobre a identidade ou paradeiro da dupla ou da motocicleta podem ser repassadas à polícia e o sigilo será absoluto.

Contato no Disque-Denúncia: 181, também no telefone da delegacia para denúncias pelo WhatsApp: 43 43 8445-5709, fixo: 3534-8907 ou mensagem privada pela página da Civil no Instagram ou Facebook.