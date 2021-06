Dispersadas festas no campo em Ibaiti

Irresponsabilidade total em baladas e festa rave com muitos fugindo

Tráfico de drogas, consumo de bebida alcoólica, perigo de contágio de moléstia grave, perturbação do sossego… A PM de Ibaiti teve bastante trabalho na noite de sábado e madrugada deste domingo, dia 13.

Em torno de meia-noite e meia deste domingo a PM ibaitiense foi até o bairro rural Campinho, onde cerca de 40 pessoas foram abordadas, pois se encontravam em via pública ouvindo som e consumindo bebida alcoólica contrariando o Decreto Estadual nº 7893.

Durante a abordagem um homem alterado, desobedeceu a ordem legal sendo preso e encaminhado até a sede da 3ª Cia, onde se lavrou o Termo Circunstanciado.

Na sequência, equipes deslocaram-se até o bairro rural São Roque do Bugio, onde o motorista de um carro fugi em alta velocidade ao ver as viaturas, depois abandonou o veículo – que foi apreendido – e correu a pé em meio a mata fechada, não sendo possível sua localização.

Em diligências posteriores para localizar uma Festa Rave clandestina que acontecia també no bairro rural São Roque do Bugio por volta das 02h15m a equipe chegou na chácara do “Japonês do Posto”.

Identificada aglomeração com mais de 200 pessoas sem uso de máscara e ingerindo bebidas alcóolicas. Havia denúncias que no local ocorria livremente o tráfico de drogas.

Um jovem, de fato, foi flagrado com uma pochete com 19 cigarros artesanais de maconha, chamados de “baseados” mais outras buchas maiores contendo o mesmo entorpecente que aferiu 26,9 gramas. Na jaqueta, mais 18 pinos de cocaína (12,9 gramas).

A multidão se dispersou; apreendido o som que estava realizando a perturbação do sossego, sendo três caixas amplificadoras, e dois jogo de luzes. O organizador do evento não foi localizado tendo em vista que parte dos frequentadores do local se evadiu em rumo ignorado.

➡️ Resultados obtidos:

↘️ 01 menor apreendido por ato infracional;

↘️ 01 veículo aprendido por infração de trânsito;

↘️ 18 pinos de cocaína

↘️ 19 cigarro de maconha, mais outras 3 porções maiores

↘️ 01 celular Motorola, cor azul;

↘️ Mais de 200 pessoas dispersadas na festa Rave.

↘️ Cerca de 40 pessoas dispersadas – Campinho;

↘️ 03 caixas amplificadoras apreendidas.