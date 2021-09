Eventos atraem empresários de SAP

Norte-pioneirenses estiveram novamente em São Paulo buscando atualização de conhecimentos

Os proprietários do Novo Piso, Marli e Nelson de Camargo, prosseguem participando dos maiores eventos do segmento. Ele, que é presidente da Acesap(Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina, sabe que o objetivo principal sempre é a potencialização dos negócios e absorção de conteúdos relacionados às demandas do setor de artigos para casa e decoração por meio de cursos, palestras, seminários e workshops.

Além de estimular a atualização profissional e pessoal, as iniciativas também garantem a oportunidade de relacionamento e networking.

O casal esteve em São Paulo na maior feira de casa e decór da América Latina, a ABCasa Fair, que trouxe oportunidades de negócios para importadores, fabricantes, lojistas, arquitetos e decoradores que compõem o mercado que movimentou R$87,7 bilhões no varejo em 2020.

Profissionais dos setores de Decoração, Presentes e Papelaria, Festas, Flores e Têxtil puderam visitar um evento seguro, focado em negócios e com muito conteúdo oferecido por experts destes segmentos.

Também na capital paulista, os dois estiveram no Pro Magno Centro de Eventos, palco da ABUP Home & Gift & Têxtil. Evento obrigatório para lojistas de decoração, design, utilidades domésticas e mesa posta, abriu o calendário da retomada das atividades de feiras de negócios na capital paulista.