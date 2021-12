Diretor-geral da 19ª Regional de Saúde se destacou em 2021

Conseguiu ajustar parceria e comprometimento de autoridades e agentes da saúde

Marcelo Nascimento e Silva, Chefe da 19ª Regional de Saúde, sediada em Jacarezinho, fez visita de cortesia ao Npdiario, em Santo Antônio da Platina (fotos).

A instituição abrange 22 municípios da região atendendo mais de 300 mil pessoas. Ele tem 38 anos e também foi secretário municipal de Saúde em Jacarezinho.

Tomou posse na 19ª em meio à maior pandemia da história e se destacou por uma atuação séria e pragmática. Conta com apoio do prefeito Marcelo Palhares, do secretário estadual de Saúde, Beto Preto, e do governador Carlos Massa Ratinho Júnior.

Aproveitou a oportunidade no jornal para desejar ótimo 2022 para toda a população.