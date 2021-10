Direção perigosa em bairro platinense

Após perseguição policial carro colidiu com estabelecimento e quatro ocupantes foram abordados; o condutor tinha 17 anos

Nesta quinta-feira, dia 28, por volta das 23h10, a Polícia Militar de Santo Antônio da Platina apreendeu um menor dirigindo perigosamente, no Bairro Bela Manhã.

A equipe estava em deslocamento a um atendimento de ocorrência no bairro Santa Terezinha, quando se deparou com um VW/Polo, cor branca (foto), que ao avistar a polícia empreendeu fuga, desrespeitando as leis de trânsito, conduzindo o veículo em alta velocidade e fazendo manobras arriscadas. O condutor efetuou conversões arriscadas, tentando despistar a equipe, colocando em risco veículos e pessoas que estavam no local.

Ao chegar na rua João Wenceslau da Silva, o carro colidiu com a porta de um estabelecimento. Desta forma, a polícia conseguiu abordar o veículo e os quatro ocupantes. O motorista era um menor de 17 anos. Nada de ilícito foi encontrado com os abordados.

Porém, verificaram que o carro continha pendências administrativas, sendo então guinchado ao pátio da 4ª.CIA/PM. Todos foram encaminhados para a delegacia, os passageiros receberam orientações e foram liberados. Já o condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as devidas providências