Diminui motos barulhentas no NP

Ação firme da corporação é aprovada pela população do Norte Pioneiro

Estão sendo realizadas nos últimos dias operações com verificação e apreensão de motocicletas irregulares, principalmente com escapamentos barulhentos em todo o Norte Pioneiro. E a sociedade aplaude a iniciativa da Polícia Militar.

Os motoqueiros inconsequentes, que desenvolvem excessiva velocidade com estrondosos sons que assustam e irritam a todos, não usam capacetes, invadem calçadas, ultrapassam pela direita, desobedecem semáforos etc são flagrados, além daqueles que – criminosamente – transitam com veículos receptados, furtados ou roubados.

O comandante da4ª Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, Capitão Corsini, por exemplo, merece os elogios públicos para a sua equipe. Até mesmo a Rocam(Rondas Ostensivas com Motocicletas) trabalham nesse sentido.

A Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), P2 e RPA(rádio-patrulha) locais também merecem ser enaltecidas, assim como em toda a região.

Os motociclistas conscientes e responsáveis e a população em geral agradecem.