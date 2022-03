Dia Mundial da Água em Siqueira Campos

Será celebrada Missa do Dia Mundial da Água(neste domingo, dia 20) às dez horas no Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, em Siqueira Campos.

Dia Mundial da Água surgiu como esforço da comunidade internacional para colocar em evidência questões essenciais que envolvem o gerenciamento responsável dos recursos hídricos no planeta. Instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 22 de março de 1992, durante a Eco-92.

A data lembra a importância da água limpa e potável como direito humano fundamental. Há muitos desafios para garantir a segurança hídrica, com olhar especial para alguns territórios onde experiências inovadoras já são desenvolvidas, chegando também a temas menos comentados nesta data, mas igualmente importantes, como a importância do oceano e da biodiversidade marinha para a vida no planeta. Afinal, cerca de 97% da água disponível no planeta está no oceano. O planeta Terra é quase todo Água.