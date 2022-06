Um dia especial dos namorados no TAIYO

Amor em ambiente aconchegante e comida da melhor qualidade a um preço encantador

O restaurante Taiyo na data de 12 de junho realizará jantar romântico, com decoração sentimental, música ao vivo e um mimo especial para o casal.

Serão três opções de atendimento no dia sendo: rodízio, A la carte ou delivery.

Todas as opções acompanham um mimo, com quantidade limitada.

Surpreenda-se com uma das três opções do Taiyo.

Últimas mesas disponíveis, entre em contato pelos telefones 43-9990-43911 ou 43-99985-0147