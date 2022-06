Dia dos Namorados suave no Daj Resort

O romance e o amor estão no ar no Daj Resort

O Daj Resort Marina preparou para o Dia dos Namorados uma programação repleta de amor. Além de todo conforto e requinte que lhe são peculiares, neste final de semana de 10 a 12 de junho, às suítes terão uma decoração especial com rosas, taça de morangos e espumante.

O clima para o final de semana se completa com as diversas atrações disponíveis; desde o banho de piscina com bar molhado, o pôr-do-sol maravilhoso atrás das montanhas, o relaxamento na piscina aquecida com cromoterapia ou às massagens no Jaune Spa L´Occitane (este serviço é cobrado à parte). E a noite de sábado será embalada com música ao vivo no Gult bar.

Localizado entre as montanhas de Ribeirão Claro e a represa de Chavantes, o DAJ possui uma área de 500 mil metros quadrados diversas opções de lazer e 32 suítes a partir de 90 metros quadrados equipadas com tvs de 55 polegadas, dois chuveiros, ar-condicionado, cofre, roupas de cama trussardi e produtos de banho da L´Occitane.

Gastronomia

No Daj, o clima de romance está sempre no ar. O café da manhã com produtos frescos da região e o premiado café de Ribeirão Claro pode ser desfrutado na sacada do restaurante respirando o ar fresco que exala todas as manhãs e vista para lindas paisagens. No cardápio, destaque para a coalhada com frutas vermelhas, uma exclusividade saborosíssima.

O almoço e o jantar, inclusos nas diárias, mesclam a cozinha internacional com a culinária regional, valorizando os produtos frescos adquiridos junto à produtores locais. São várias opções de carnes vermelhas, peixes e massas com toque refinado do chefe. Para acompanhar o Daj possui uma excelente adega com diversos rótulos de variadas uvas e países.

Localização

É possível chegar em Ribeirão Claro de carro por estradas asfaltadas a partir de diversas cidades. As bonitas paisagens tornam a viagem ainda mais agradável e a distância passa despercebida. São apenas 390 quilômetros de Curitiba, São Paulo e Campinas, 250 km de Ponta Grossa e Maringá, 180 km de Londrina e 150 km de Bauru e Marília.