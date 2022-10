Dezenas de motos retidas em Cambará

Ação bem sucedida das equipes ROCAM/RPA/ Extrajornada

Neste domingo, dia 23, na Rua João Mischiatti, no bairro Ignês Panichi, a ROCAM juntamente com as equipes da Rádio Patrulha e Extra Jornada realizaram Operação Saturação, em Cambará.

Foram abordadas 32 motocicletas e revistadas 45 pessoas, sendo 12 motos apreendidas em função de irregularidades, entre elas escapamento inoperante, sem retrovisor, descarga livre e condutores sem habilitação.

Após sanadas as irregularidades, veículos liberados.

✅ Resultados:

12 motocicletas retidas.

Duas motocicletas apreendidas.

Quatorze notificações confeccionadas ART.230 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), refere-se à ausência de licenciamento genérico, o qual todo e qualquer veículo que circula nas vias públicas precisa ter.