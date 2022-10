Dez mulheres são eleitas na ALEP

Fortalecimento feminino no Parlamento

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) destacou nesta segunda-feira, 3, a importância da eleição de 10 mulheres para a Assembleia Legislativa. “Estamos trabalhando há muito tempo para que isso aconteça. Para fortalecer a presença feminina no Poder Legislativo e fazer avançar pautas que tenham as mulheres como foco”, ressaltou o parlamentar, que foi um dos mais votados do Paraná.

Romanelli é primeiro-secretário do legislativo e lembra que na atual legislatura foi aprovada a criação da Bancada Feminina, além da implantação da Procuradoria da Mulher. O deputado também pontua o projeto de resolução que possibilita que mais mulheres integrem a mesa diretora da Assembleia. “Precisamos que as mulheres ocupem mais espaços de poder”, defendeu.

Dos seis cargos na Mesa Diretora, dois serão ocupados por deputadas. Para a próxima legislatura, foram eleitas: Secretária Márcia (PSD), Mabel Canto (PSDB), Maria Victoria (PP), Ana Julia (PT), Luciana Rafagnin (PT), Cantora Mara Lima (Republicanos), Cristina Silvestri (PSDB), Flavia Francischini (União Brasil), Marli Paulino (Solidariedade) e Cloara Pinheiro (PSD).

Na avaliação de Romanelli, a eleição de 2022 mostrou a preferência do eleitor por candidaturas de “pessoas de carne e osso”. “Prevaleceram as pessoas do mundo real. Os personagens virtuais, da internet, tiveram menos influência nestas eleições”, avaliou. “As pessoas optaram em votar em candidatos de carne e osso, com qualidades e defeitos, mas com serviços prestados à população”.

Renovação – O processo de renovação do legislativo foi outro ponto ressaltado pelo deputado. “A renovação se deu com pessoas de qualidade. Vamos ter debates elevados sobre os rumos do Paraná”, observou. “A mudança geracional faz parte da vida e no legislativo isso contribui para um arejamento de ideias. A eleição de jovens lideranças renova o parlamento e a própria democracia”, considerou.

Romanelli, reeleito para o sexto mandato de deputado estadual como 101.175 votos, disse que os eleitores querem representantes que assumam compromissos e apresentem resultados. “A eleição foi focada nos resultados levados aos municípios e reforça a minha convicção que a política é o instrumento para mudar a vida das pessoas”, pontuou o deputado.