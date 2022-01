Três detidos com revólver e munições

Quatro indivíduos ocupavam um carro com um revólver e seis munições

Neste domingo, dia nove, às 16 horas, a Polícia Militar apreendeu um revólver e munições, na Vila Maria, localizada em Jacarezinho.

Em patrulhamento, a equipe ROTAM abordou um veículo VW/Gol, de cor preta, que tentou fugir, sendo necessário o acompanhamento policial, até o alcance umas quadras depois.

Na porta dianteira do carro, estava um revólver calibre .38, carregado com 06 munições (foto), que gerou a prisão dos três ocupantes que estavam no veículo.

Além deles estava uma moça de 24 anos, irmã de um dos abordados, ela tentou impedir a ação policial, mas foi detida e encaminhada para o Termo Circunstanciado.